Franse bokskampioen mishandelt agenten tijdens protest gele hesjes

70.000 euro opgehaald voor Dettinger

De demonstranten van de gele hesjes zijn het daar niet mee eens. Ze zijn inmiddels een inzamelingsactie gestart voor Dettinger, mocht hij veroordeeld worden en een geldboete opgelegd krijgen. Op een Franse crowdfundpagina is vanavond te zien dat er al ruim 70.000 euro is opgehaald voor de Fransman.

Ruim 4000 mensen hebben al gedoneerd.

'Hij is een voorbeeld'

"Elk weekend verdedigt deze man op vreedzame wijze de Ideeën van de gele hesjes", staat op de pagina. "Dit weekend nam hij, ondanks alle druk, het risico om de demonstranten te verdedigen. Hij dient als voorbeeld. Laten we hem helpen in deze strijd, hij moet dit niet in zijn eentje betalen."

Er staat ook dat de crowdfundactie is goedgekeurd door de familie van Dettinger.