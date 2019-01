Deel Duitsland rampgebied, skigebied Oostenrijk ontruimd

Door de enorme sneeuwval is een deel van het Duitse Beieren uitgeroepen tot rampgebied. Wegen zijn afgesloten en het is te gevaarlijk om nog naar school te gaan. In Oostenrijk is een heel skigebied ontruimd vanwege de sneeuw.

In het skigebied van de Hochkar moet iedereen vanwege lawinegevaar vertrekken. Er is daar in het afgelopen weekend zeker twee meter sneeuw gevallen. Doordat wegen onbegaanbaar zijn geworden kan de burgemeester de medische zorg in het gebied niet meer garanderen. 'Nog nooit voorgekomen' Het skigebied ligt circa 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat dit skigebied ontruimd moet worden, zegt de burgemeester tegen Oostenrijkse media. Het Zuid-Duitse Miesbach in Beieren is vanmiddag uitgeroepen tot rampgebied. Dit zal zeker tot vrijdag duren. Heel de week niet naar school Stoepen en wandelpaden worden in het gebied niet meer sneeuwvrij gehouden omdat voorrang wordt gegeven aan rijwegen. Daarnaast hoeven kinderen niet meer naar school vanwege hun veiligheid. Lokale media spreken van een sneeuwchaos. Doordat er veel sneeuw op de bomen ligt, dreigen ze om te vallen en op de weg te belanden. Door de sneeuw zijn in Beieren al meerdere mensen om het leven gekomen. Enorme bak sneeuw legt Oostenrijk plat