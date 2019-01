Plasticverbod in de EU, maar hoe? Zo schaft Santa Monica plastic af

Het is nog vroeg op het strand, maar de gemeentelijke schoonmaakdienst van Santa Monica is al vol aan de bak. Bezemwagens verzamelen afval dat in de storm van de nacht ervoor is aangespoeld, en vrachtwagens legen met een grote mechanische arm de in een lange rij opgestelde vuilnisbakken. Nog vóór het einde van de ochtend, als de eerste badgasten zich op het strand begeven, is de boel weer aan kant. Dit schoonmaakritueel herhaalt zich iedere ochtend.

Zero waste

De plaatselijke bewoners kijken er nauwelijks meer van op. Weinig steden in Amerika zijn zo groen als Santa Monica. In de Zuid-Californische badplaats rijden de bussen allemaal op alternatieve brandstoffen en wordt 77 procent van het afval hergebruikt of compost van gemaakt. Sinds 1 januari 2019 heeft de stad een plasticverbod.

"Ons doel is dat dit in 2030 ten minste 95% moet zijn, dus we liggen aardig op schema," vertelt Miranda Iglesias, perswoordvoerder voor de gemeente. "Het liefste gaan we in dat jaar naar zero waste."