Hevige sneeuwval blijft overlast veroorzaken in de Alpen

In Duitsland zorgt de sneeuw vooral in het zuiden voor problemen. In München had het treinverkeer vandaag veel last van de sneeuw. Op het vliegveld van de hoofdstad van Beieren werden vijftien vluchten geschrapt. Gisteren had de luchthaven de grootste moeite de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. Toen werden 130 vluchten geschrapt.

Het einde van de problemen is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het de komende dagen nog hard blijft sneeuwen.