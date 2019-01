Verdwenen Kim (11) en Ken (8) na 25 jaar niet vergeten: 'We denken nog elke dag aan ze'

"Een kwart eeuw later, en toch denken we nog elke dag aan ze", schrijft Tinny Mast op de Facebookpagina voor de herdenking van haar kinderen. Vandaag is er, zoals ieder jaar, een bijeenkomst met muziek, kaarsjes en teksten die worden voorgelezen. De bijeenkomst is in de haven van Antwerpen, bij de plek waar het lichaam van Kim gevonden werd.

Misbruikt

Kim en Ken verdwenen op 4 januari 1994. "Ze zouden die avond blijven logeren bij vriendjes," zegt Tiny eerder tegen de VRT. "Maar toen ik hen 's morgens wilde ophalen, bleek dat ze er nooit geslapen hadden. We zijn meteen naar de politie gegaan maar daar werden we gesust. Ze dachten dat Kim en Ken waren weglopen en snel van zelf zouden terugkomen. Dat is dus nooit gebeurd."

Hun verdwijning hield België weken in zijn greep. Na ruim een maand werd het lichaam van Kim teruggevonden. Ze was misbruikt en met meerdere messteken om het leven gebracht.

"Ik kon het niet geloven", zegt Tinny in een eerder interview met RTL Late Night. "Ik vroeg meteen: en Ken dan? Maar de agent zei dat ik beter geen hoop kon hebben dat Ken nog zou leven, omdat Kim op zo'n afschuwelijke manier was misbruikt en vermoord."

Geen bekentenis

In 1999 werd een man opgepakt die een vrijwel identieke moord had gepleegd, hij kreeg een levenslange gevangenisstraf. "Het moordwapen en het misbruik kwamen overeen met wat er met Kim gebeurd was", zei Tinny bij RTL Late Night.

"Hij woonde destijds 500 meter van de plek waar Kim en Ken voor het laatst waren gezien. Volgens de politie is hij hoogstwaarschijnlijk de dader, maar hij heeft nooit bekend."

Loslaten

Nu, 25 jaar later, is er nog steeds geen duidelijkheid over wat er met Ken gebeurd is. Vijf jaar geleden heeft Tinny haar zoon laten doodverklaren. "Hij moet een waardig afscheid krijgen. Het enige dat ik kan doen, is hem loslaten, hem vleugels geven", zei Tinny bij Late Night.

Bekijk hieronder het hele fragment: