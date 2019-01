Burgemeester Napels wil Sea Watch 3 redden

'Mensensmokkel'

Salvini van de rechts-populistische partij Lega is sinds juni vorig jaar minister. Hij heeft een einde gemaakt aan de komst van migranten of vluchtelingen met boten van organisaties die stellen dat ze drenkelingen redden voor de kust van Noord-Afrika.

Maar volgens Salvini gaat het om een internationale mensensmokkel richting Italië. Die drenkelingen zouden volgens Salvini in Afrika aan land moeten, ook omdat ze geen echte vluchtelingen zijn.

7 kinderen

Nederland heeft zich bereid verklaard een deel van de 32 vluchtelingen, onder wie 7 kinderen, toe te laten tot de vluchtelingenprocedure. Over wie en hoeveel is de Nederland in overleg met de Europese Commissie en andere EU-lidstaten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid betekent dat niet dat ze ook kunnen rekenen op een verblijfsvergunning. "En als dat niet zo is, moeten ze terug naar het land van herkomst en de Europese Commissie zal daar dan bij helpen”, aldus het departement.