Verse sneeuw en harde wind: Oostenrijk waarschuwt voor lawinegevaar

Het waarschuwingsniveau is opgeschroefd naar 4, het op één na hoogste.

'Leger paraat'

Volgens de site Salzburg24 is het leger gevraagd paraat te staan. Soldaten moeten bereikbaar zijn om in het ergste geval onmiddellijk te kunnen worden ingezet. Een lawine-eenheid telt 32 leden met speciale uitrusting en opleiding.

Ook in Beieren verwachten de experts komend weekeinde kritieke omstandigheden. In de andere Alpenlanden valt het voorlopig mee. In sommige delen van het oosten van Zwitserland is code 3 afgegeven. In Frankrijk en Italië is het gevaar minder groot.