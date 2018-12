Britten zetten patrouilleschepen in voor migranten in Het Kanaal

"Het gaat om het beschermen van mensenlevens, maar het gaat ook om het beschermen van onze grenzen", licht de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, toe na een crisisvergadering. Volgens zijn ministerie probeerden dit jaar 539 mensen in kleine boten de zeestraat over te steken, van wie 434 sinds begin oktober.

Zeer ernstige zaak

Javid noemde de situatie vrijdag al 'een zeer ernstige zaak'. Hij annuleerde zijn vakantie met zijn gezin daarvoor. Door de kwestie staat hij onder toenemende druk.

"Als het over mensenlevens gaan, dan wil ik er uiteraard voor zorgen dat we alles doen om mensen te beschermen", zegt Javid volgens de BBC. Maar tegen degenen die de oversteek willen maken, zegt hij erachteraan: "We zullen alles eraan doen om ervoor te zorgen dat de oversteek geen succes wordt. Ik wil niet dat mensen denken dat ze een veilig land als Frankrijk kunnen verlaten om naar Groot-Brittannië te gaan, en dat ze dan gewoon mogen blijven."

Omstreden besluit

De inzet van de patrouilleschepen in Het Kanaal is omstreden. Critici vrezen dat migranten daardoor juist sneller de oversteek maken, omdat ze meer kans maken om gered te worden en naar Groot-Brittannië te worden gebracht. Javid benadrukte dat het probleem alleen opgelost kan worden door goede samenwerking met de Franse autoriteiten om te voorkomen dat migranten de zee op gaan en door bestrijding van criminele organisaties van mensenhandelaren.

Veel van de migranten zeggen uit Iran te komen. Volgens de BBC zetten mensenhandelaren hen onder druk om deze winter de gevaarlijke oversteek te maken vanwege het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.