Turkije: dit jaar 52.000 'Gülen-terroristen' opgepakt

De cijfers staan in een rapport dat vandaag werd gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara. De Turkse regering geeft Gülen, die in de VS woont, de schuld van de mislukte staatsgreep in 2016. Sindsdien wordt jacht gemaakt op sympathisanten van de islamitische prediker. Vandaag maakte Turkije bekend dat 60 luchtmachtmilitairen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij Gülens beweging.