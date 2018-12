Strijd Witte Huis begint vroeger dan ooit: 5 vragen over de presidentsverkiezingen

Gaat Warren ook de kandidaat worden die het opneemt tegen Trump?

"Dat is nog lang niet zeker. Naar schatting 25 andere Democraten en onafhankelijke kandidaten willen dat ook. Daar zitten ook bekende namen tussen, zoals oud-vicepresident Joe Biden en Bernie Sanders, die bij de Democratische voorverkiezingen in 2016 buiten verwachting hoog scoorde tegen Hillary Clinton. Juist omdat het nog een tijd weg is, kan er nog een hoop gebeuren - denk eraan dat niemand voor mogelijk hield dat Trump de nominatie van de Republikeinen zou veroveren."

Kunnen we verwachten dat ook Republikeinen zich aanmelden om president te worden?

"Normaal zou ik zeggen van niet, want een zittende partijgenoot uitdagen, dat is niet gebruikelijk. Zo waren er geen echte tegenkandidaten voor Obama in zijn herverkiezingsjaar 2012. Maar Trump heeft zoveel Republikeinen tegen zich in het harnas gejaagd, dat er best wat conservatieven zullen zijn die denken dat hij gestopt moet worden en dat de partij van koers moet veranderen. Het hangt er natuurlijk vooral van af of er een impeachmentprocedure tegen hem wordt begonnen. In dat geval zal er zeker aan zijn stoelpoten worden gezaagd."

Is Trump eigenlijk kwetsbaar? Kan hij verslagen worden in 2020?

"De president is onpopulair, hij heeft nog nooit meer dan de helft van de Amerikanen achter zich gehad. En mocht de economie inzakken, waar sommige signalen op wijzen, dan zal hij zeker in de gevarenzone belanden. Aan de andere kant zien we dat in de VS een zittende president meestal een tweede termijn verovert. Afgelopen najaar, bij de parlementsverkiezingen, wonnen de Democraten fors, en dan zie je vaak dat de andere partij weer wint bij de verkiezingen die daarop volgen."