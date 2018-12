Eerste presidentskandidaat Democraten maakt zich bekend: Elizabeth Warren

Elizabeth Warren maakte bekend dat ze een verkenningscomité heeft opgericht. Dat is de verplichte eerste stap voor iedereen die zich kandidaat wil stellen. De verwachting is dat de komende weken nog tientallen andere linkse politici zullen volgen.

Economisch systeem

Warren is vooral populair onder Democraten in grote steden, vertelt Amerikacorrespondent Erik Mouthaan. "Ze is professor geweest en deed onderzoek naar het verdwijnen van de middenklasse in de VS en in 2008 werd ze door Obama aangewezen om mee te denken over een nieuw economisch systeem. Ze staat erom bekend dat ze in heldere woorden kan uitleggen wat er mis is met het economische systeem, dat rijken helpt en armen niet.