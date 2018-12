Familie oud-staatssecretaris van Asielzaken kan huis niet uit om poederbrief

Francken was tot 9 december staatssecretaris van Asielzaken namens de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie). Francken heeft de poederbrief in zijn werkkamer van zijn huis in Lubbeek geopend. Hoe lang het gezin en de twee medewerkers binnen moeten blijven, is nog niet te zeggen.

Poeder en kogel

Begin dit jaar kreeg Francken ook al eens te maken met verdachte post. Toen werd een brief met poeder en een kogel erin bezorgd op zijn werk. Het kantoor werd toen enkele uren afgesloten.

Nadat hij de politie had gebeld, nam Francken een video op die hij op Facebook zette. Hij vertelt daarin dat ze het huis niet uit mogen. Hij legt de schuld bij andere politici, media en doktoren die volgens hem haatzaaien. "Het gaat maar door, mensen denken dat ze zich alles kunnen permitteren. (..) Dan krijg je mensen die hele gekke dingen doen."