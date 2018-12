Nederlander overleden na gewelddadige overval in Frankrijk

De zestiger werd begin december overvallen in zijn huis in Barjac. Drie mannen hebben de Nederlander volgens Franse media zo erg toegetakeld dat hij in het ziekenhuis belandde.

Overleden

Vandaag, drie weken later, melden lokale media dat de man is overleden in het ziekenhuis van Alès. Of hij is overleden aan de gevolgen van de overval of aan iets anders, moet nog worden uitgezocht.

Het Franse Openbaar Ministerie begon een onderzoek dat leidde tot de arrestatie van twee verdachten. Een van hen handelt in antiek en curiosa. De verdachten zitten vast op verdenking van diefstal met geweld.