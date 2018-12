Peuter overleden na lange strijd van moeder om afscheid te kunnen nemen

Laatste kus

All Shaima zat de laatste dagen continu aan het bed van haar zoon. Ze heeft hem nog enkele dagen kunnen vasthouden en hem een laatste kus kunnen geven.

Zijn overlijden kwam vandaag via een verklaring naar buiten, meldt de BBC. "We zijn kapot van verdriet. We hebben onze zoon vaarwel moeten zeggen. Hij was het licht in ons leven", laat de vader van Abdullah weten.

Waardig rouwen

Hassan en zijn vrouw trouwden in het door oorlog verscheurde Jemen in 2016. Ze ontvluchtten in 2017 het land en vestigden zich met hun kind in Egypte. Omdat de gezondheidstoestand van hun zoon verslechterde, besloot Hassan met hem naar de Verenigde Staten te vertrekken. Swileh bleef achter in afwachting van een visum.

De ouders van de peuter zijn dankbaar dat de moeder haar zoon toch nog heeft kunnen zien voor zijn sterven. "Dit maakt het mogelijk om waardig te rouwen."