Syrische Koerden kiezen eieren voor hun geld: een uitleg in 150 én 550 woorden

Het lijkt er sterk op dat de Koerden in Manbij eieren voor hun geld hebben gekozen. Er kwam een open uitnodiging aan Damascus om de controle in Manbij over te nemen. Gisteren werd voor het eerst in zes jaar de Syrische vlag in de stad gehesen. Een woordvoerder van het regeringsleger las staccato een verklaring voor. ‘In antwoord op een verzoek van de inwoners van Manbij kunnen de strijdkrachten aankondigen dat het leger de stad Manbij is ingetrokken’, klonk het. Op social media circuleren beelden van de vlag, maar wordt duidelijk tegengesproken dat het regeringsleger de stad ook daadwerkelijk met troepen heeft ingenomen.

‘Wij weten dat het Syrische regeringsleger daar bezig is. We weten dat hun vlag daar nu wappert, maar verder is er niets zeker’, zei de Turkse president Erdogan gisteren. ‘Ons enige doel is het verdrijven van de terreurorganisaties daar. Als die het gebied hebben verlaten hebben wij er niets te zoeken’, voegde hij er aan toen.

Daarmee lijkt de kou voorlopig uit de lucht. Vandaag is er in Moskou topoverleg tussen Rusland en Turkije over de krachtmeting in het noorden van Syrië. Over de toekomst van het gebied is een hoop onduidelijk. Wel lijkt het een feit dat er aan het tijdperk van zelfbestuur voor de Koerden in het noorden van Syrië langzaam maar zeker een eind komt. De Koerden, die voor het westen in de strijd tegen IS de kastanjes uit het vuur haalden, worden in de steek gelaten.