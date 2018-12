Mannen eten levende aap en filmen zichzelf

De mannen haalden in de video de hersenen uit de aap, aten hem levend op en dronken zijn bloed, zo zei de politie van Ha Tinh, een provincie in Vietnam.

Ze filmden zichzelf

De mannen, die tussen de 35 en 59 jaar oud zijn, filmden zichzelf in november met hun mobiele telefoon toen ze de levende langoer aten. De apensoort is erg zeldzaam en behoort tot de meest bedreigde apensoort ter wereld. Ze komen alleen voor in het noorden van Vietnam.

Waarschijnlijk hebben de mannen de aap gegeten, omdat ze geloven in de geneeskrachtige eigenschappen van de lichaamsdelen van het dier. Maar het is hartstikke verboden om de dieren te verkopen en te kopen, laat staan om ze op te eten.

Aap kostte 40 euro

Toch lukte het ze om via de zwarte markt aan het dier te komen. Voor ruim veertig euro kochten ze het van een jager.

Toen de politie de livestream op Facebook zag, startte ze direct een zoektocht. "Maar het kostte ons tijd om te achterhalen wie het waren", zei de politie. Nu, ruim een maand later, zijn ze gearresteerd.