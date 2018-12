Stewardess moet werken met kerst, vader boekt vliegtickets om haar te zien

Stewardess Pierce Vaughan werkt voor Delta Airlines. Die maatschappij geeft familieleden van de bemanning tijdens de kerstdagen grote kortingen om alsnog hun familielid te zien. Soms is vliegen zelfs gratis voor familieleden.

Meevliegen

Om bij zijn werkende dochter te zijn, besloot de vader van Pierce om met kerstavond en op eerste kerstdag heel Amerika door te vliegen. Zo kon vader Hal zijn dochter toch nog zien en spreken, terwijl ze haar werk deed.

Het verhaal van vader Hal en zijn dochter werd ontdekt door passagier Mike Levy. Die zat tijdens één van de vluchten naast de oude man en raakte met hem in gesprek. Passagier Mike, zelf ook onderweg naar zijn familie voor kerst, was zo onder de indruk en zette het bijzondere verhaal op Facebook. Sindsdien 'vliegt' het de hele wereld over.