Skiërtje na 40 minuten levend uit lawine gehaald

Kleine overlevingskans

De overlevingskansen voor iemand die langer dan 10 minuten onder de sneeuw ligt, zijn heel klein. 90 procent van de mensen die langer dan 15 minuten onder het sneeuw ligt, overleeft het niet.

Dankzij een speurhond kon de jonge skiër na 40 minuten worden gevonden. Omdat hij gunstig lag en geen sneeuw in zijn mond had gekregen lag hij in een gunstige positie en kon hij toch nog ademen. Ook was hij niet met zijn hoofd tegen een rots geknald.

Wonder

"Het is een wonder dat we de jongen levend onder de sneeuw vandaan hebben kunnen halen. Hij heeft heel veel geluk gehad. Dankzij de speurhond konden we zijn exacte positie vinden en snel ons werk doen." De jongen is naar het ziekenhuis in het Franse Grenoble gebracht. Hij had een gebroken been.

Een Duitse vrouw (33) had op Eerste Kerstdag veel minder geluk. Zij werd verrast door een lawine, waarna ze een halve meter onder de sneeuw terecht kwam. Na ruim een half uur werd ze bevrijd, maar de hulp kwam te laat. De vrouw was al overleden.