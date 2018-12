Amerikaanse overheid 'dicht' tot na de Kerst

Het Congres en het Witte Huis bereikten vrijdag geen overeenstemming over een nieuwe staatsbegroting. President Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur, maar de Democraten weigeren daarmee in te stemmen.

Verder onderhandelen

De Republikeinse senator Mitch McConnell benadrukte dat de onderhandelingen met de Democratische partij over de financiering van de grensmuur met Mexico ondertussen doorgaan. "Alles kan gebeuren", zei hij.

De shutdown betekent dat parken moeten sluiten en ambtenaren thuis mogen blijven of niet meer betaald worden.

Eerdere shutdowns

Het is niet voor het eerst dat tijdens het presidentschap van Trump geen tijdige oplossing wordt gevonden voor de begroting. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid 'op slot' ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een shutdown van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen.