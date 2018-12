Ook Amerikaanse gezant stapt op na terugtrekken troepen door Trump

McGurk is de speciale gezant bij de coalitie tegen IS. Hij had al besloten om in februari op te stappen, maar diende gisteren onverwachts zijn ontslag in, een dag nadat Mattis opstapte.

'Sterk meningsverschil'

Volgens de zender CBS kwam McGurk tot zijn beslissing wegens 'een sterk meningsverschil' met Trump. Dinsdag had McGurk nog gezegd dat de strijd tegen IS niet voorbij is en dat de VS in Syrië moet blijven.