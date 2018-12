Gele hesjes protesteren weer in Frankrijk: tientallen arrestaties

De groep demonstranten in Parijs is kleiner dan bij vorige protesten. Zo waren er twee weken geleden nog 8000 mensen op de been, nu zijn dat er naar schatting 800. Volgens Le Parisien zijn er in de Franse stad Toulouse zelfs meer mensen aan het protesteren dan in Parijs.

In andere Franse steden zijn in totaal ongeveer 200 rotondes bezet door de beweging. Naar schatting deden vandaag in heel Frankrijk 66.000 mensen mee aan de acties.

Toezeggingen Macron

Het aantal deelnemers is mogelijk afgenomen, omdat de Franse president Emmanuel Macron een aantal toezeggingen aan de demonstranten heeft gedaan. Zo gaan de prijzen voor gas en elektriciteit deze winter niet omhoog, stijgt het minimumloon en wordt er op overwerken geen belasting geheven.