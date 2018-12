Na 64 jaar huwelijk sterven Jos en Gusta (89) in dezelfde minuut

Jos moest naar Gusta hebben gekeken en hebben gedacht: ik ga mee. Althans, dat denkt zoon Willem Claes. Hij vertelt aan het Gazet van Antwerpen hoe zijn ouders, beiden 89 jaar, op het zelfde moment hun ogen sloten. "Ze hadden zelfs de kracht niet meer om elkaars hand vast te houden. En toch zijn ze samen gegaan."

Samen in bed

De dokter en de begrafenisondernemer noemen het een unieke situatie. In de kamer waar de twee woonden, lagen ze samen in bed. "Maar tot de dood ons scheidt, gold in zekere zin niet voor hen. Er moeten enkele seconden tussen hebben gezeten. We vroegen later aan de dokter wie van hen eerst is gegaan. Geen idee, was het antwoord."