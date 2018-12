Vliegverkeer Londen Gatwick plat door rondvliegende drones

Al het vliegverkeer van en naar de luchthaven is vanochtend door de leiding van Gatwick stilgelegd.

Gisteravond lag het vliegverkeer bij de luchthaven ook al stil door de aanwezigheid van drones. Samen met de Engelse politie onderzoekt de luchthaven waar de drones vandaan komen.

Schade aan motoren

Er wordt zowel vanuit de lucht als van op de grond naar de drones gezocht. Drones zijn streng verboden in de wijde omtrek van vliegvelden, omdat ze bijvoorbeeld ernstige schade aan vliegtuigmotoren kunnen veroorzaken.

Om zulke ongelukken te voorkomen ging de luchthaven ten zuiden van Londen woensdagavond rond 22.00 uur uit voorzorg dicht.

Tot nader order gesloten

Om 4 uur vanochtend werd het vliegveld weer vrijgegeven, tot drie kwartier later weer drones werden gesignaleerd. Sindsdien is Gatwick tot nader order gesloten. De luchthaven vraagt passagiers om niet zomaar naar Gatwick te reizen, maar van tevoren goed te controleren wat de status van de vluchten is. Onder meer op Twitter houdt Gatwick reizigers op de hoogte.