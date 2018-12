Veel steun voor overwerkte Taiwanees die Ferrari's ramde

De jongeman was volgens de Taipei Times een hele nacht in een restaurant en vervolgens een dag als bezorger in de weer was geweest. Hij kon zijn ogen niet meer open houden van vermoeidheid en dommelde in de auto in slaap.

Bij een verkeersbrug ten zuidwesten van de hoofdstad Taipei ramde hij drie geparkeerde Ferrari's. Zijn autoverzekering keert slechts een fractie uit van de schade, die is geschat op 340.000 euro.

Moeder helpen

Zijn levensverhaal raakt de inwoners van de stad. De 20-jarige was eerder van de middelbare school af gegaan om voor zijn moeder te zorgen en te werken.

In Taiwan worden de inkomensverschillen steeds groter en mensen trekken zich dat aan. Het medelijden met met deze jongeman leidt tot een golf van donaties om de auto's op te knappen.