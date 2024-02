Uitvoeren doodstraf mislukt bij Amerikaanse seriemoordenaar die al 50 jaar vastzit

De executie van Creech zou de tweede van dit jaar zijn in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar werd Kenneth Smith in Alabama geëxecuteerd met stikstof, nadat een eerdere poging bij hem ook was mislukt. Wanneer Creech nu ter dood zal worden gebracht, is nog niet duidelijk.

In Idaho, de staat waar Creech vastzit, is de doodstraf voor het laatst in 2011 uitgevoerd. Nog zeven anderen in die staat zijn op dit moment ter dood veroordeeld.