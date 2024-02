Mannen voor de klas zijn schaars: Kamermeerderheid wil meer meesters

"Ik hecht er belang aan dat er meer diversiteit voor de klas komt, waaronder meer mannen", reageert demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul. "Uiteindelijk wil je goede en deskundige leraren voor de klas, en daar blijven we ons best voor doen. Als we meer meesters kunnen strikken, waarom niet?"

Streven naar 50 procent

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) sluit zich daarbij aan. "Recente cijfers laten zien dat zo'n 17 procent van de pabo-studenten man is. Dat cijfer is de afgelopen tijd voorzichtig omhoog gegaan, maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het goede aantal 50 procent zou zijn." In het voortgezet onderwijs en op het mbo is het verschil tussen het aandeel mannen en vrouwen veel kleiner.