Komende zomer in Zuid-Europa mogelijk extra warm en droog

Dat staat in een nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Weather and Climate Dynamics.

Omdat het vorig jaar zomer erg warm was op Groenland, kwam er ook meer smeltwater in de Noord-Atlantische Oceaan terecht. Dit water is relatief koud, waardoor de temperatuurverschillen in de oceaan groter worden. Dit leidt tot meer wind, en soms ook stormen, die luchtstromingen beïnvloeden. Daardoor kan een hogedrukgebied in Zuid-Europa langer blijven hangen en hoge temperaturen veroorzaken.

Extreem weer