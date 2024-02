Nederlandse wapens naar Oekraïne: 'Het moet meer en het moet sneller'

Maar makkelijk is het niet om materieel bij elkaar te sprokkelen, zegt kolonel Simon Wouda van de Taskforce Oekraïne. Iedereen is nu op zoek naar wat er nog te krijgen valt. "Het is echt speurwerk." Veel landen zijn hun defensie aan het versterken en op zoek naar wat er nog te krijgen is.



De kritiek dat de steun aan Oekraïne 'too little too late' is, begrijpt hij goed. "Voor Oekraïne is de oorlog vandaag, dus ze willen vandaag de spullen hebben. En wij doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Wij doen het zo snel als mogelijk is. Komend half jaar zullen er veel spullen geleverd worden uit Nederland die zijn toegezegd."

Nederland doet relatief veel

Vergeleken met andere landen doet Nederland relatief veel, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Maar de Nederlandse bijdrage alleen zal natuurlijk het verschil niet maken. Daarvoor is langdurige steun van veel landen nodig. Maar die staat onder druk, en de vraag is dus hoe lang Oekraïne daar op kan blijven rekenen."