Saltburn-huis overspoeld door filmfans, eigenaar huurt beveiliging in

Rhian Williams, een 47-jarige PR-consulent uit Northamptonshire, zag net als miljoenen anderen de populaire film over Oxford-student Olivier. Hij wordt uitgenodigd om een zomer door te brengen op Saltburn, het landgoed van een rijke klasgenoot. Toen Williams ontdekte dat ze vlakbij het landhuis woont waar de film is opgenomen, besloot ze een bezoekje te brengen.

'Wanneer je in de buurt van het Saltburn-huis woont', schreef Williams onder een TikTok-post waar ze voor het landhuis staat. In een tweede video legt ze uit hoe je Drayton House, zoals het landhuis echt heet, precies kunt bereiken. Ze had naar eigen zeggen 'nooit verwacht' dat de twee filmpjes die ze over het landhuis maakte miljoenen keren bekeken zouden worden.

Raketvloeistof

Williams wilde met de posts de bezienswaardigheden in haar streek promoten, zegt ze tegen CNN. "Ons graafschap is zo mooi, maar de aandacht gaat vaak naar plattelandsgebieden als de Cotswolds en Cornwall." De Britse was totaal verrast door het sterke algoritme van TikTok. "Ik heb niet veel volgers, dus ik dacht niet dat het viraal zou gaan. Maar toen honderden mensen mijn berichten deelden en erop reageerden, was het alsof er raketvloeistof werd toegevoegd."