Kamermeerderheid wil riante vergoedingen voor Oekraïense vluchtelingen beperken

Daarnaast krijgen Oekraïners leefgeld, afhankelijk van hun situatie tussen 280 en 380 euro per persoon. Officieel moet het leefgeld worden stopgezet als mensen gaan werken, maar dat is aan de gemeenten en dat is lastig te controleren.

In de particuliere opvang krijgen Oekraïners 93 euro per persoon als 'wooncomponent', bedoeld om te geven aan het gastgezin. Zo'n 20.000 van de 100.000 Oekraïense vluchtelingen zitten in particuliere opvang.

De optelsom van alle vergoedingen is 'van de gekke' voor werkende Oekraïners, aldus Keijzer. "Gastvrijheid is prima, maar dit verschil is niet uit te leggen."

'Redelijk'

NSC-Kamerlid Caspar Veldkamp vindt dat ook: "Meer dan de helft van de Oekraïners werkt. Dat gaat hartstikke goed. Maar ik vind het niet fair dat iemand die hier werkt, inkomen krijgt en ook nog eens gratis onderdak krijgt, nul kosten hoeft te betalen. Een billijke eigen bijdrage lijkt me redelijk."

Kati Piri van GroenLinks-PvdA wil de regels gelijk trekken: "Oekraïners die hier aan het werk zijn, moeten ook bijdragen aan hun eigen opvang. Dat doen ook asielzoekers en mensen in de bijstand. Oekraïners moeten net zo behandeld worden als alle andere mensen in ons land."

Morgen debat

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dan komen Kamerleden met verschillende voorstellen om de vergoedingen te beperken.

Ruim de helft van de Oekraïense vluchtelingen heeft inmiddels werk gevonden in ons land.