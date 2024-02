Amerikaanse maanlander Odysseus stuurt eerste beelden door

De communicatie met de Amerikaanse maanlander Odysseus wordt naar verwachting morgen al stopgezet, slechts vijf dagen na de landing. Leidinggevenden van Intuitive Machines gaven vrijdag nog aan dat de missie van Odysseus 'negen tot tien dagen' zou duren. Diezelfde dag werd ook bekend dat de maanlander op zijn kant was komen te liggen als gevolg van een navigatiefout. Daardoor vangen de zonnepanelen van het ruimtevaartuig minder zonlicht dan gepland.

Tot dinsdag communicatie met Odysseus mogelijk

In een update over de status van de missie die vandaag online werd geplaatst, zei het in Houston gevestigde bedrijf: "Vluchtcontroleurs zijn van plan gegevens te verzamelen totdat de zonnepanelen van de lander niet langer aan licht worden blootgesteld. Op basis van de positionering van de aarde en de maan denken we tot dinsdagochtend met de Odysseus te kunnen blijven communiceren."

Odysseus landde in de nacht van donderdag op vrijdag iets na middernacht (Nederlandse tijd) bij een krater in de buurt van de zuidpool van de maan. Het is de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972.