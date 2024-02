Zorgen over ontbreken zee-ijs rond Antarctica en warme oceaan

Super El-Nino

Ook al is er dus wel een link tussen het zee-ijs rond Antarctica en oceaanwater, toch is dat niet de reden dat er zorgen zijn over het warmere water. De plotseling hoge oppervlaktetemperaturen van zeewater zijn niet rond Antarctica gemeten. Dus waarschijnlijk staan deze verschijnselen los van elkaar.

In de Stille Oceaan wordt het warmere zeewater grotendeels veroorzaakt door een zogeheten super-El-Niño. Maar ook op andere plekken in de wereldwijde oceaan is het al maanden recordwarm. Werden temperatuurrecords in zee tot vorig jaar doorgaans gebroken met honderdsten van een graad, nu gaat het op sommige plekken om een hele graad.

Problematisch is dat satellieten alleen de oppervlaktetemperatuur kunnen meten. Dat gebeurt sinds 1981. De temperatuur in de Noord-Atlantische Oceaan is op dit moment 20,3 graden, een graad hoger dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar, en bijna 0,4 graad hoger dan ooit eerder gemeten in februari.