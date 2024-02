Horror in door oorlog verscheurd Soedan: parade met afgehakte hoofden

De VN sprak voor het onderzoek in totaal met ruim 300 slachtoffers en getuigen, en analyseerde foto's, video's en satellietbeelden.

Machtstrijd geëscaleerd

Het is één van de meest gedetailleerde rapporten tot nu toe en onderschrijft het beeld dat de afgelopen maanden al ontstond: dat de oorlog in Soedan een strijd is waarbij beide partijen oorlogsmisdaden plegen en waarbij al duizenden burgerslachtoffers vielen. Het geweld en de groeiende hongersnood zorgden daarnaast al voor ruim acht miljoen vluchtelingen.

De oorlog in Soedan brak in april vorig jaar uit, nadat een strijd om de macht escaleerde tussen het Soedanese leger, en de RSF (Rapid Support Forces). Beide partijen beschikken over veel eigen materieel en deinzen er niet voor terug om dat op grote schaal in te zetten.