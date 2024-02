Gino ontsnapt aan dood bij wielerongeluk Gent: 'Vrienden hadden geen schijn van kans'

Tegenover het Vlaamse VTM Nieuws doet Gino zijn verhaal. Hij vertelt hoe hij met zijn vrienden al bijna thuis was na een tocht van 100 kilometer. Ze hadden al afscheid genomen van de rest van hun club, en zagen plots vanuit het niets een auto op hen afkomen.

Knock-out

"Hij reed verschrikkelijk hard want in een mum van tijd was hij er. Ik ben gewend om met de fiets te rijden, en kan zestig per uur goed inschatten. Hij reed toch wel - ik zou niet zeggen het dubbele - maar het zal niet veel gescheeld hebben. De eerste twee fietsers van ons groepje konden hem nog ontwijken, maar Joris en Steven konden niet meer weg. Zij hadden geen schijn van kans", zo vertelt Gino, die zelf achter de vier wielrenners reed.

Zelf vloog hij over de kop. "Ik ben zeker vijf meter de lucht ingeslingerd en ben met een harde smak op het asfalt terechtgekomen. Ik lag een tijdje knock-out op de grond en had bloed in de ogen waardoor ik eerst niet door had wat er aan de hand was. Dan zag ik de twee andere jongens liggen. Ik heb geprobeerd om me op te richten, maar dat ging niet. De chauffeur was toen uitgestapt en liep in paniek rond. 'Jullie moeten blijven leven', klonk het."