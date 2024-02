Snoeihard rapport fraudebeleid: overheid is blind geweest voor rechten mens, levens vermorzeld

'Nog altijd weinig van geleerd'

Politiek verslaggever Roel Schreinemachers: "In grote lijnen was al wel duidelijk wat er mis is gegaan. Maar dit grondige onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie legt in detail bloot waar het mis is gegaan, dat er veel signalen waren dat de fraudejacht doorschoot maar dat daar nooit iets mee is gedaan. En dat iedereen - kabinet, Kamer, uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en het UWV, en de rechterlijke macht - hier schuld aan hebben. De pijnlijkste conclusie is misschien nog wel dat er nog altijd weinig van is geleerd, en dat het morgen weer zou kunnen gebeuren."