Klimaatverandering aanjagen of aanpakken, welke rol speelt ING?

ING zegt in een reactie op de klimaatwetenschappers zich ervan bewust te zijn dat ze een sleutelrol vervullen. Arnaud Cohen Stuart, hoofd bedrijfsethiek van ING zegt: "Snel uitstappen kan altijd als bank. We financieren bijvoorbeeld hypotheken, de auto-industrie, maar ook staal of cement. We kunnen prima afscheid nemen van een klant of een sector. Maar het is denk ik belangrijk dat we niet zozeer afscheid nemen van de economie, maar de economie helpen om zich om te vormen."

De bank zegt in gesprek te gaan met bedrijven om een ander bedrijfsmodel te ontwikkelen, dat beter is voor het klimaat. Maar een snellere klimaataanpak van ING dan eerder is aangekondigd, zit er volgens Cohen Stuart niet in.