Moord overgelopen piloot in Spanje: aanwijzingen dat Rusland erachter zit

Terwijl rechercheurs doorgaan met het onderzoek, wordt in Madrid nagedacht over het politieke en diplomatieke antwoord op de moord. Spaanse media met bronnen in de diplomatieke wereld melden dat Spanje de moord ziet al een 'zeer ernstige zaak' en dat het de Russische regering een 'sterk antwoord' wil geven.

Vergelijkbare zaken

Daarvoor wordt in Spanje gekeken naar de reacties die volgden op vergelijkbare zaken uit het verleden, zoals de dood van de dissident Aleksandr Litvinenko (zie foto hierboven), die in 2006 overleed in een ziekenhuis in Londen na vergiftiging met polonium.



Ook wordt gekeken naar de wereldwijde reactie die volgde op de aanval met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salsbury.