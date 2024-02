Waar gaan we komende zomer naartoe op vakantie?

De strandvakantie, buitenlandse stedentrip en vakantieparken blijven favoriet. Het liefst slapen we in een hotel, huisje op een vakantiepark of een huisje buiten een park. In die laatste categorie ziet Sanne Over een lichte stijging. "Dat zou te maken kunnen hebben met de populariteit van verschillende verhuurplatforms, maar dat weten we niet zeker."

Wie in Europa reist, stapt het liefst in de eigen auto (73 procent) of het vliegtuig (41 procent). De trein blijft achter, 16 procent is van plan om op deze manier naar het vakantieadres te reizen.

Naar Albanië

Hoewel het lijstje met populaire bestemmingen al decennia onveranderd is, ziet Over vanwege de kosten wel een voorzichtige verschuiving naar goedkopere Europese landen. "Men kiest vaker dan vorig jaar voor alternatieven in verband met de dure vliegtickets. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar Slovenië of Albanië omdat de bestemming zelf goedkoper is dan bijvoorbeeld Italië of Spanje. De Nederlander houdt van vakantie, maar is wel prijsbewust."