Nettelhorsterbrug in Lochem 'uitzonderlijk' project

Een brug over het Twentekanaal die onderdeel is van een nieuwe rondweg om Lochem, op die manier willen de gemeente Lochem en de provincie Gelderland verkeersdoorstroom verbeteren. Vandaag zou een deel van de 1,3 miljoen kilo wegende brug op de kade in elkaar worden gezet toen een deel van de brug naar beneden viel. Twee mensen overleefden het ongeluk niet.

De Nettelhorsterbrug dankt zijn aan een namenwedstrijd, meldt de Provincie Gelderland op hun website. De boogbrug wordt 136 meter lang, 25 meter hoog en 12,5 meter breed. De grootste delen van de brug, de liggers en de bogen, zouden vandaag op de kade van het Twentekanaal aan elkaar vast worden gemaakt. Bijzonder project Een projectleider van BAM, de aannemer van de boogbrug, sprak op de website van BAM van een 'uitzonderlijke gebeurtenis' omdat een brug van deze omvang niet vaak gebouwd wordt in Nederland. De delen van de brug werden de afgelopen tijd per schip naar het bouwterrein gebracht Lees ook: Twee doden bij ongeluk met brugdeel in Lochem, twee mensen gewond Volgens de planning zou de brug in juni dit jaar worden 'ingevaren', wat betekent dat de brug op de definitieve plek wordt gezet. In 2025 zou het volledige project van de nieuwe rondweg, de N346, klaar moeten zijn. Naast de Nettelhorsterbrug moet er ook nog een fietsers- en voetgangersbrug komen, de Ampsense Knoop. Uitkijkpunt Voor geïnteresseerden in de bouw van de boogbrug, plaatste BAM een uitijkpunt aan de Goorseweg. Op het moment dat het brugdeel naar beneden viel, waren meerdere mensen aan het kijken. Moment ongeluk brugdeel gefilmd: 'Zijn die mensen naar beneden gevallen?' 00:29 ✕ Klik hier voor de laatste updates over het ongeluk.