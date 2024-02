Twee doden bij ongeluk met brugdeel in Lochem, twee mensen gewond

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve van Lochem zegt zeer geschokt te zijn over het ongeluk. Hij sprak na het fatale ongeluk met veertig tot vijftig werknemers van het betrokken bouwbedrijf. Volgens hem heeft het de eerste prioriteit om hen te helpen met onder meer psychosociale zorg.

Nettelhorsterbrug

Het gaat om de toekomstige Nettelhorsterbrug die over het Twentekanaal moet komen en onderdeel is van een rondweg om Lochem. De brug wordt bijna 136 meter lang en weegt 1,3 miljoen kilo. In juni zou de brug op de definitieve plek moeten staan.

De boogbrug werd op de kade in elkaar gezet. Volgens De Stentor werden de grootste delen, de liggers en bogen vandaag in de lucht gehesen en aan elkaar vastgemaakt. Tijdens dat proces is het waarschijnlijk misgegaan.