Twee doden bij ongeluk met brugdeel in Lochem, twee mensen gewond

Nettelhorsterbrug

Het gaat om de toekomstige Nettelhorsterbrug die over het Twentekanaal moet komen en onderdeel is van een rondweg om Lochem. De brug wordt bijna 136 meter lang en weegt 1,3 miljoen kilo. In juni zou de brug op de definitieve plek moeten staan.

De boogbrug werd op de kade in elkaar gezet. Volgens Tubantia werden de grootste delen, de liggers en bogen vandaag in de lucht gehesen en aan elkaar vastgemaakt. Tijdens dat proces is het waarschijnlijk misgegaan.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland liet vanmorgen aan De Stentor weten dat aannemer BAM vanwege harde wind vandaag niet het hoogste punt van de brug kon bereiken. Of de wind invloed heeft gehad op het ongeluk is niet duidelijk.

OVV onderweg

Een team van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is onderweg naar de deels ingestorte brug in aanbouw in Lochem, meldt een woordvoerder. De raad wil zich 'een beeld vormen' van de situatie, om te bepalen of een onderzoek aan de orde is.