Mensen die slapen met hun ogen open: 'Komt regelmatig voor'

De verbazing was groot toen de Britse actrice Ambika Mod afgelopen week in een Britse talkshow vertelde dat ze met haar ogen open slaapt. Kan dat? Ja, zegt oogarts Tjeerd de Faber. Hij ziet in zijn spreekkamer regelmatig patiënten met deze aandoening.

Ik slaap met mijn ogen open. Niet helemaal open, maar zo", vertelt Mod op de bank bij presentator Graham Norton terwijl ze haar oogballen omhoog draait. "Volgens mijn moeder doe ik het al sinds ik een baby ben. Ze was eerst in paniek, maar daarna dacht ze dat het wel goed zou komen." De hoofdrolspeler uit de populaire Netflix-serie One Day vindt het überhaupt moeilijk om haar ogen helemaal te sluiten. "Ik heb het gevoel dat mijn oogleden te klein zijn voor mijn oogballen", legt ze uit. Lagophtalmos Het is iets dat veel patiënten van Tjeerd de Faber, oogarts en voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, zullen herkennen. Hij behandelt mensen met lagophtalmos, zoals de oogaandoening officieel heet. "Dat betekent dat je een iets openstaand oog hebt, voornamelijk 's nachts. Het komt voor bij mensen die grote of uitpuilende ogen hebben, bijvoorbeeld door een schildklierafwijking. Ook mensen die hun oogleden hebben laten corrigeren kunnen het hebben als er te veel ooglid is weggehaald", vertelt hij aan RTL Nieuws. Actrice Mod vertelt aan Graham Norton dat ze met haar ogen open slaapt en doet het voor: Het niet volledig kunnen sluiten van de ogen zorgt voor uitdrogingverschijnselen, zegt De Faber. "Het knipperen van je ogen fungeert als een soort ruitenwisser. Als je oogleden niet helemaal bij elkaar komen, dan komt er op die plek geen traanvocht. Dat kan jeukende en prikkende ogen veroorzaken, maar ook schade aan het hoornvlies. Dan ben je verder van huis." Vette crème De kans op hoornvliesschade, en dus problemen met het zicht, is het grootst als het oog ook overdag niet helemaal goed sluit. Dan is een operatie waarbij de oogkas wordt vergroot een oplossing. Voor mensen die dit probleem alleen 's nachts hebben volstaat volgens de oogarts met een niet-medicinale, vette crème. "Met dat vet bescherm je het ooglid tijdens de nacht. Overdag werkt dat helaas niet omdat je dan wazig ziet, dan kun je kunsttranen gebruiken." Een tip die actrice Mod hopelijk ook ter ore is gekomen, want zij klaagt op de bank bij Norton dat ze 'heel droge ogen' heeft.