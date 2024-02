Eén dag voor deadline Ter Apel: 'Nog geen nieuwe asielplekken gevonden'

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog altijd overvol en er zijn geen nieuwe asielopvangplekken in andere gemeenten bijgekomen. Morgen (dinsdag dus) moet het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de 2000 liggen, maar het lijkt erop dat de deadline niet wordt gehaald. Een dwangsom van 15.000 euro per dag dreigt.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had in een kort geding geëist dat het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) -verantwoordelijk voor de opvang - zich houdt aan het afgesproken maximum van 2000 asielzoekers. De rechter gaf de gemeente hierin vorige maand gelijk. Morgen vervalt de deadline en moet het aantal asielzoekers in Ter Apel dus onder dat aantal van 2000 liggen. Als dat niet lukt moet er iedere dag een dwangsom worden betaald van 15.000 euro. Met een maximum van 1,5 miljoen euro. Situatie niet hoopvol Het COA werkt tot het laatste moment hard om de deadline te halen, laat een woordvoerder weten. Nu verblijven er zo'n 2200 mensen in het Groningse aanmeldcentrum. Ook staatssecretaris Van der Burg (Asiel) heeft weinig hoop. "Ik ben totaal niet hoopvol", zei Van der Burg vrijdag nog na afloop van de ministerraad. "En we moeten echt ver onder die 2000 zitten om ook weer nieuwe asielzoekers te kunnen opvangen. Als je op 1999 asielzoekers zit en er komen die dag of nacht weer 100 nieuwe asielzoekers binnen, dan ben je er ook nog niet." Een woordvoerder van Van der Burg laat vandaag weten dat de situatie 'nog altijd niet hoopvol is.' Burgemeester Jaap Velema ligt op de intensive care. © RTL Nieuws Burgemeester ligt op de intensive care Ondertussen is burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis. De burgemeester kampt met een dubbele longembolie. Velema is de komende tijd afwezig, laat de gemeente weten. Velema was herstellende van een zware longontsteking. Omdat zijn klachten verergerden, is hij voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan waar artsen vaststelden dat hij een embolie heeft in beide longen. De situatie van de burgemeester is stabiel. Hoe komt het tekort? De oorzaak van het opvangtekort is dat een aantal grote noodopvanglocaties in de komende periode moet sluiten. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen in de asielopvang. Dit komt niet alleen door nieuwe asielaanvragen, maar ook doordat vergunninghouders langer moeten wachten op een woning. Verder ligt er bij de IND nog een grote hoeveelheid asielaanvragen die wacht op behandeling, waardoor mensen langer moeten wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Spreidingswet De staatssecretaris kan gemeenten en provincies nu alleen vragen voor extra opvangplekken. De spreidingswet gaat het mogelijk maken burgemeesters te dwingen om asielzoekers op te vangen. Die dwangmaatregel zal echter pas vanaf volgend jaar gebruikt kunnen gaan worden. Bekijk ook: Zo werkt de Spreidingswet