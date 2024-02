Freek Vonk doet gigantische ontdekking in Amazoneregenwoud

'Iedereen weet hoe gek ik op slangen ben. Dankzij deze bijzondere dieren ben ik bioloog geworden. Dat ik nu betrokken ben bij het ontdekken van een nieuwe soort anaconda is echt een droom die uitkomt', zegt Freek. De bioloog had eerder al eens een nieuwe slangensoort ontdekt, 'maar dat was een klein gifslangetje uit Australië. Nu gaat het om een mythische en legendarische nieuwe slangensoort, eentje waar ik wel vier keer in pas!' Freek noemt de ontdekking een van de absolute hoogtepunten uit zijn carrière.