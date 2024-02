Fotograaf legt vast hoe relschopper op hem afrent in Den Haag: 'Heftigste avond ooit'

Ervaren nieuwsfotograaf Barel was getuige van hoe het misging bij het zalencentrum Opera aan de Fruitweg in Den Haag. Daar kwamen gisteren ongeveer 600 Eritreeërs samen. Volgens de politie en Myra Koomen, woordvoerder van de Federatie van Eritrese Gemeenschappen in Nederland, ging het om een verlate nieuwjaarsbijeenkomst. Maar deskundigen zien in het feest de lange arm van het Eritrese regime.

Binnen was het feest, is te zien op beelden die rondgaan op sociale media.