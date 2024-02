Hondengevecht loopt uit de hand: rottweiler en baasje neergestoken

Het zwaargewonde dier is met een normale ambulance afgevoerd, omdat dierenambulances niet met zwaailichten en sirenes mogen rijden. De eigenaar van de rottweiler raakte lichtgewond door het steekwapen.

Het baasje van de golden retriever is aangehouden voor het verwonden van de hond en zijn eigenaar. De verdachte had een bijtwond, net als zijn viervoeter. Het steekwapen is in beslag genomen.