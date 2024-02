Wat als Rutte NAVO-baas wordt terwijl hij nog premier is? 'Ongekende situatie'

"Maar", zegt Voermans, "wat de procedure is voor de opvolging, daar is geen spoorboekje voor. Er is alleen een vervangingsregeling, voor als de premier tijdelijk niet aanwezig is. Dan zegt een eigen huisregeling die het kabinet zelf opstelde, wie in het geval van afwezigheid van de premier de ministerraad moet voorzitten. Dat is dan de vicepremier. Maar dat is ter vervanging, niet als opvolging. De enige regel die we hebben over opvolging staat in de Grondwet. Die zegt dat er altijd een minister-president moet zijn." Die bepaalt dus niet wie de premier moet opvolgen.

Bovendien zijn die vicepremiers niet van de VVD, zoals Rutte wel is. En het premierschap is van groot belang voor de liberalen, die na de verkiezingen immers niet meer de grootste partij vormen.

Eerste vrouwelijke premier

Zowel hoogleraar Kroeze als Bovend'Eert denken dat de VVD dan de nieuwe premier zal leveren. "Omdat dat de grootste partij binnen dit demissionaire kabinet is", zegt Bovend'Eert. "Het meest logische is dus Dilan Yeşilgöz. Dan krijgen we dus een vrouw. Maar zij heeft het misschien zo druk met de formatie dat de partij kiest voor iemand anders. Dat zou dan bijvoorbeeld Mark Harbers kunnen worden."