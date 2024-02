Kamer maakt beperking buitenlandse studenten mogelijk

Nu kan dat nog niet en kan een universiteit of hogeschool alleen een toelatingsbeperking voor de hele opleiding invoeren. VVD-Kamerlid Martens: "De VVD vindt de instroom van buitenlandse studenten naar Nederland te hoog. Bovendien is er een groot gebrek aan woningen. Dus zeggen wij als we minder opleidingen in het Engels geven, komen er minder buitenlandse studenten."

Heel graag

Volgens haar willen de universiteiten dit heel graag. "De reden dat we dit doen is omdat universiteiten er zelf om vragen. Nu moeten ze iedereen plaatsen, dat hoeft straks niet meer."

Verder wijst ze erop dat elke universiteit zelf kan kiezen wat er gebeurt. "Neem de regio Eindhoven, die heeft buitenlandse technische studenten hard nodig en kan ze blijven plaatsen terwijl de Universiteit van Amsterdam ervoor kan kiezen dat niet te doen.”

Minister in gesprek met scholen

Minister Robbert Dijkgraaf laat in een reactie weten met de instellingen en uitvoerende organisaties in gesprek te gaan over te uitvoering. "Uitvoering daarvan vraagt om aanpassingen bij Studielink (waar aankomende studenten zich aanmelden). Voor 1 oktober moet de registratie van fixus-opleidingen en de wijze van selectie bij Studielink afgerond zijn. Bovendien moeten ook de systemen van hogescholen en universiteiten naar aanleiding van dit amendement worden aangepast voor 1 oktober. Het is vervolgens aan de instellingen om binnen de mogelijkheden gebruik te maken van het instrument."

Woede

Met haar voorstel heeft Martens zich overigens de woede van coalitiepartner D66 op de hals gehaald. Die partij is tegen haar plan en wijst erop dat D66 onderwijsminister Dijkgraaf met een wetsvoorstel bezig is dat dit ook regelt.

Volgens D66 fractievoorzitter Jan Paternotte maakt de VVD met dit amendement een vluggertje en moet dat niet bij zo’n belangrijk onderwerp: "Martens dient haar plan in bij de behandeling van de begroting van Onderwijs terwijl het gaat over een andere wet. Dat is staatsrechtelijk een janboel."