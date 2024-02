Week na ontsnapping tbs'er pas een opsporingsbericht: 'Het is een zwaar middel'

Mezlay uit Enschede ging ervandoor tijdens zijn begeleid verlof. Volgens de politie heeft hij dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag. De tbs'er werd vorige week woensdag voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos in Groningen.

Wat de man precies op zijn kerfstok heeft, is niet bekendgemaakt. Wel blijkt uit een rechtbankuitspraak dat hij in 2020 is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een zware mishandeling en een doodsbedreiging, die zich in 2015 afspeelden.

Doodsbedreiging en zware mishandeling

De doodsbedreiging was gericht aan zijn behandelend arts in de Utrechtse kliniek waar hij destijds zat. "Ik maak je af", zei Mezlay volgens de rechtbankstukken. "Laat me los, dan gaan we vechten als man tegen man. Als ik hem zie, steek ik hem dood." Volgens het AD was het slachtoffer van de zware mishandeling een maatschappelijk werker in Amsterdam.