Waddenzee door klimaatverandering steeds zouter, wadplaten 'verdrinken'

De gemiddelde zoetwaterafvoer in het voorjaar van alle rivieren naar de Waddenzee is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd, van 300 naar 175 kubieke meter per seconde. Philippart vindt het begrijpelijk dat er veel zoet water wordt achtergehouden op het land, vanwege extreem droge periodes in de laatste jaren.

Toch, zegt ze: "Je ziet overal de oproep: hou het vast, want we hebben het nodig. Maar wat we daarbij over het hoofd zien, is dat de Waddenzee ook zoet water nodig heeft. Dus in al die discussies over zoet water zouden we ook de behoefte aan zoet water in de Waddenzee moeten meenemen."